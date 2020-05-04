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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan virüs sonrası için önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 04.05.2020, 12:56

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önümüzdeki dönemde yerel paralarla ve dengeli bir dış ticaretin ön plana çıkacağını belirterek, “Açık verdiğimiz ülkelerle yerel paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda önümüzdeki 1-2 ay içinde kararlı adımlar atacağız” dedi.

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