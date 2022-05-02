  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları

    Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın 'şampiyonluk' gözyaşları

    Giriş Tarihi: 02.05.2022, 20:00

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

    İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38’i tutuklandı
    İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38'i tutuklandı
    Başkan Erdoğan’dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim
    Başkan Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim
    Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı 1.5.2022 19:47:07
    Başkan Erdoğan’dan Ramazan Bayramı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı 1.5.2022 19:47:07
    Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası
    Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e tazminat davası
    Pençe-Kilit Operasyonu’nda 369 EYP imha edildi
    Pençe-Kilit Operasyonu'nda 369 EYP imha edildi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyaretini gerçekleştirdi
    Başkan Erdoğan’dan Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan İstanbul Mushafı’nı Takdim ve Tanıtım Programı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul Mushafı’nı Takdim ve Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan açıkladı: Kapalı alanda maske yasağı kalktı
    Başkan Erdoğan açıkladı: Kapalı alanda maske yasağı kalktı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da babası Sadık Albayrak ile birlikte izledi. Bordo-mavililer, şampiyonluk için ihtiyacı olan 1 puanı almasıyla Süper Lig'de bitime 3 hafta kala resmi olarak şampiyonluğunu ilan etmesiyle Berat Albayrak da göz yaşlarını tutamadı. Sevinç göz yaşlarıyla babası Sadık Albayrak'ın horon oynamasını izleyen Albayrak'ın bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Hakim 5. bölüm fragmanı
    Hakim 5. bölüm fragmanı
    Freni boşalan kamyon iftar masalarının arasına daldı! Balıkesir’de yürekleri ağza getiren anlar
    Freni boşalan kamyon iftar masalarının arasına daldı! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren anlar
    İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38’i tutuklandı
    İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38'i tutuklandı
    Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan’dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim
    Başkan Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim
    Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar