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    HDP İzmir İl Başkanlığı'nda bir kişiyi öldüren saldırgan adliyede

    Giriş Tarihi: 18.06.2021, 10:32

    İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren zanlı, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi. HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan O.G'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şühpeli, adliyeye sevk edildi.

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