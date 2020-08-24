HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hdpli-eski-vekil-tuma-celikin-dokunulmazliginin-kaldirilmasina-karar-verildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP eski milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

2018 mahalli seçim çalışmaları sırasında Mardin Midyat'taki bir Süryani derneğinde tanıştığı D.K.'ya tecavüz ettiği ortaya çıkan eski HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan fezleke hazırlanmıştı. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere 22 Temmuz'da toplanmıştı. Söz konusu toplantıda, tecavüzle suçlanan Çelik'in dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.