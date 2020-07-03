Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Başkan Erdoğan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "2 can kaybı, 1'i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz." dedi.
Hendek'teki patlamayla ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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