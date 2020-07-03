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    Hendek'teki patlamayla ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

    Giriş Tarihi: 03.07.2020, 15:25

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Başkan Erdoğan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "2 can kaybı, 1'i ağır 74 yaralı var. Umarım içerideki yaralılarla ilgili olumsuz haber olmaz." dedi.

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