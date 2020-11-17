Herkesin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor... Yeni önlemler alınacak mı?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor. Peki tplantının gündeminde neler var? Yeni yasaklar ve tedbirler gelecek mi?