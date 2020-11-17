Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili son durum ile yeni tedbirler alınıp alınmayacağının gündeme gelmesi bekleniyor. Peki tplantının gündeminde neler var? Yeni yasaklar ve tedbirler gelecek mi?
Herkesin gözü kulağı bu toplantıda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor... Yeni önlemler alınacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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