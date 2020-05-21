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    Yeniasır TV Gündem HES kodu kullanıma açıladı! Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır?

    HES kodu kullanıma açıladı! Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır?

    Giriş Tarihi: 21.05.2020, 12:16

    Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada artık seyahatlerin HES kodu ile gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu almak artık mümkün. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar... Seyahat izni için gereken HES kodu nasıl alınır? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada artık seyahatlerin HES kodu ile gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu almak artık mümkün. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte detaylar...

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