 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru!

Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru!

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 11:48

ABD’de gerçekleştirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Trump görüşmesi sonrasında yapılan basın toplantısına Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın sorduğu soru damga vurdu. Kaplan, Trump’a, “YPG’nin liderini Mazlum Kobani kod adlı bir kişiyi Beyaz Saray’a davet ettiniz. Bugün size verilen bilgilerde görebileceğiniz gibi Türkiye’de 17 tane terörist saldırının sorumlusu kendisi. 116 asker ve sivilin ölümüne sebep olan kişi. Hala Beyaz Saray’a davet etmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Trump’ın Hilal Kaplan’ın bu sorusunu yanıtlamaması dikkat çekti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hilal Kaplan'dan Başkan Erdoğan ve Trump'a soru! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Kazada ölen anneye veda
Kazada ölen anneye veda
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 10 gol! (2019-2020 Sezonu)
Ziraat Türkiye Kupası'nda atılan en güzel 10 gol! (2019-2020 Sezonu)
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Çukurova 44. bölüm fragmanı izle
Türkiye genelinde hava durumu
Türkiye genelinde hava durumu
Siyasetçilerin eski ve yeni halleri sosyal medyayı salladı! İşte o görüntüler...
Siyasetçilerin eski ve yeni halleri sosyal medyayı salladı! İşte o görüntüler...
İzmir Dikili'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı
İzmir Dikili'de çöp kamyonu denize uçtu: 1 yaralı
Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli açıklama
Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli açıklama
ABD'de güç mücadelesi! Beyaz Saray mı Bizans Sarayı mı?
ABD'de güç mücadelesi! Beyaz Saray mı Bizans Sarayı mı?
Başkan Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama
Başkan Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklama
Başkan Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
Şarkıcı Fatih Bulut'a soruşturma
Şarkıcı Fatih Bulut'a soruşturma