Hollanda'da Türk hasta Dilara Şahin'in fişini çekeceklerdi! Türkiye sahip çıktı...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hollandada-turk-hasta-dilara-sahinin-fisini-cekeceklerdi-turkiye-sahip-cikti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dilara Şahin henüz 24 yaşında Hollanda'da yaşayan bir Türk genci. Kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Hastane yönetimi ise hayatının baharında yaşam fişini çekmeye hazırlanıyor. Acılı anne, "O canı biz alamayız bunu tüm Müslümanlar duysun o fişi çekmenin nasıl acı olduğunu nasıl günah olduğunu tüm dünya duysun." ifadelerini kullandı. A Haber'in olayı duyurmasının ardından ise Sağlık Bakanlığı Dilara için devreye girdi. Baba Oğuz Şahin, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun çok mutluyum çok gururluyum. Mutluluğumun sebebi liderimiz sesimizi duydu. Her şeyiyle seferber oldular. Devletimiz şefkatini, merhametini bizim burada yalnız olmadığımızı gösterdi.” şeklinde konuştu.