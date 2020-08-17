Hulusi Akar Libya'da!

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu. Akar'ın Libya ziyaretini, Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, Libya ziyaretinde "Libya Libyalılarındır meşru hükümetin yanındayız" ifadelerini kullandı. Bakan Akar'ın Libya ziyaretinin perde arkasında ne var? Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan anlaşma ne ifade ediyor? Yunanistan'ın parlamento adımının anlamı ne? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Ağar, "Yunanistan uluslararası hukuku kendi lehine üretmiş olduğu argümanları kullanarak bir siyaset ve stratejiyi sonuna kadar götürmek isteyecek" dedi.

LİBYA ZİYARETİNİN PERDE ARKASI

Bakan Akar'ın Libya ziyaretini değerlendiren Ağar, "Türkiye hak ve menfaatlerini koruyacağını çok net bir şekilde ortaya koydu. Orada hem bizim Milli Savunma Bakanımızın orada olması bir diğer tarafıyla dost ve müttefik bazı ülkelerin Milli Savunma Bakanlarının orada olması açıkçası mücadeleyle ilgili ortaya çıkan parametrelerin yani kuvvet çarpanlarının bileşenlerinin yerinde görülmesiyle ilgili son derece önemli bir detayı barındırıyor." ifadelerini kullandı.

LİBYA LİBYALILARINDIR

Son derece önemli siyasi gelişmeler yaşanıyor Libya'da. Bu noktada sayın Savunma Bakanımızın "Libya Libyalılarındır" cümlesi son derece önemli. İlginç bir gönderme var yabancı bir unsurun burada kendi aparatlarını devreye koyarak Libya'nın zenginliklerini elinden almak için ortaya koymuş olduğu bir çaba var.