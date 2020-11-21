Hulusi Akar'dan Azerbaycan tezkeresi hakkında önemli açıklama!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hulusi-akardan-azerbaycan-tezkeresi-hakkinda-onemli-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi.

Azerbaycan Türkü'nün başarısının tahkimi için gerekenleri yaptıklarını vurgulayan Akar, "Azerbaycan ile ilgili tezkere de çıktı. Hazırlıklarımız tamam. Bu tezkerenin gereği olarak en kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Bununla ilgili olarak da özelikle Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı. Onların nakliyesiyle ilgili Hava Kuvvetlerimiz de hazır" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK GAFLET

Akar, Bazı batılı siyasetçilerin "Azerbaycan ordusu Karabağ'ı yaktı, yıktı" söylemlerine de "Gerçek dışı bu ifadeler tamamen yanlış değerlendirmelerdir. Orada Azerbaycan Ordusu uluslararası hukuka aykırı hiçbir şey yapmadı. Yaptığı şeyin aslı ve esası; 30 yıldan beri işgal altındaki öz topraklarının kurtarılmasından ibarettir. Bunu da herkesin bilmesi lazım. Ulu orta böyle konuşmalarla, Azerbaycan ordusunu suçlamak gibi bir hataya düşmemeleri lazım. Azerbaycan ordusunu yakıp-yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet, gerçekten büyük bir hatadır. İnsanın vatanını koruması, işgal altındaki topraklarını kurtarması kutsal bir görev. Azerbaycan ordusunun yaptığı şey bu. Bunun ötesinde Ermenistan ordusu bütün dünyanın gözü önünde, çok aleni bir şekilde göz göre göre Azerbaycan'ın yerleşim yerlerini, şehirlerin bombaladı. Bütün dünya bunu gördü, fakat bazıları hala kör, hala sağır. Bunların çağdaşlıktan, insan haklarından, demokrasi, tarafsızlıktan bahsetmesi gerçekten mümkün değil" sözleriyle tepki gösterdi.