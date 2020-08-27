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    Hulusi Akar'dan dünyaya net Doğu Akdeniz mesajı: Artık şunu herkesin bilmesi lazım...

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 11:23

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı editör masasında konuk oldu. Bakan Akar: "Artık herkesin bilmesi lazım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası ortamda gerçekten bir özne haline gelmiştir" dedi. Akar: "Bizim dünyada bütün bölgelerde değişik alanlarda çeşitli krizler var. Çok ciddi dinamik gelişmeler söz konusu. Bunun da ciddi şekilde zorluk getirdiğini görüyoruz. Bunun da büyük bir bölümünün İslam coğrafyasında olduğunu söylemek gerekiyor. ifadelerini kullandı.

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