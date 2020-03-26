İçişleri Bakan Süleyman Soylu'dan provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakan-suleyman-soyludan-provokatif-paylasim-yapanlarla-ilgili-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında, "2 bin 551 kişinin 449'una bu sabah itibarı ile işlem yapıldı. Sosyal medyada korona provokasyonlarına işlemler sürüyor. Provokasyon yapanların yüzde 70'i FETÖ, DHKP-C, PKK. Bunların büyük bölümü yurt dışı hesaplar" ifadelerini kullandı.