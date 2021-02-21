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    İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu

    Giriş Tarihi: 21.02.2021, 00:41

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Türkiye'nin yapısını esasında 1960 darbesi bozdu. 70-80 arasında buna müsaade etmediler. 80'de yeniden bir darbe dinamiğini devreye sokturlar. Türkiye tam düşünmeye başladı, ekonomi ve büyüme adımlarını atmak için çaba sarf ediyor, darbe oluyor. Darbe dinamiğinin esası milletin iradesini hiçe saymaktır. Ne zaman AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bunu yemedi, meseleyi tersine döndürmüş oldu." ifadesini kullandı.

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