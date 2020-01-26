İçişleri Bakanı Soylu'dan Elazığ depremi açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakani-soyludan-elazig-depremi-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Elazığ'da depremin 3.gününde canlı yayında bilgilendirme toplantısı yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." dedi. Öte yandan soylu Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor." dedi.

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir." diye konuştu.

"6 BİN 455 ÇADIR KURULDU"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık." dedi.

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin." ifadelerini kullandı.

"HASARLI, AZ HASARLI BÜTÜN BİNALAR TARANACAK"

Soylu, "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır. " dedi.

"EVİ SAĞLAM OLMAYANA KİRA YARDIMINI HEMEN VERECEĞİZ"

Elazığ'daki depremde evleri kullanılacak durumda olmayanlarla ilgili Bakan Soylu, "Evi sağlam olmayana kira yardımını hemen vereceğiz." açıklaması yaptı.

"NAKİT YARDIMLAR YARIN (27 OCAK PAZARTESİ) SABAH İTİBARİYLE VERİLECEK"

İçişleri Bakanı Soylu, "Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır." dedi.