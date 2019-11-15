İçişleri Bakanı Soylu'dan "Siyanür"' açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakani-soyludan-siyanur-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerde yaşanan siyanürden ölümlere ilişkin soru üzerine Soylu, karşı karşıya kalınan her meseleyle ilgili tüm kurumların adım attığını söyledi.

Soylu, "Elbette ki çağın getirdiği, iletişimin kolaylığının getirdiği, bazen internetin yaygınlığının oluşturduğu sadece bu değil, birçok meseleyle karşı karşıyayız. Bugünkü vaka olmadan önce de arkadaşlarımız böyle bir değerlendirmeyi yapmışlardı. Tüm kurumlar kendi içerisinde bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde, galiba ayın 19'unda olması lazım, 19'unda arkadaşlarımız, bütün kurumlar bir araya gelecekler ve bir değerlendirme yapacaklar. Onun üzerine hangi tedbirleri alabiliriz, mevzuatta neler var, mevzuattaki birtakım yapılması gerekenler, atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmeler olacaktır." açıklamasında bulundu.