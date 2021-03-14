İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.Tedavi gördüğü özel hastanede dün 75 yaşında hayatını kaybeden Soylu'nun cenaze töreni Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde düzenlendi.
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