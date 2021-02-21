  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki

    Giriş Tarihi: 21.02.2021, 00:20

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.' açıklamasında bulundu.' dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    'Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu'
    'Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu'
    Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
    Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
    Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 2. yeni bölüm fragmanı
    Annemin yüzünü açın
    Annemin yüzünü açın
    Hatice, yasak ilişkiyi öğrendi
    Hatice, yasak ilişkiyi öğrendi
    Başkan Erdoğan'dan TASC TV özel yayınında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TASC TV özel yayınında önemli açıklamalar
    'Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu'
    İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin yapısını 1960 darbesi bozdu
    Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini A Haber'de açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan TASC TV özel yayınında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan TASC TV özel yayınında önemli açıklamalar
    Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı 20 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
    Berat Albayrak'tan iftiralara yanıt
    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "kayıp rezerv" iftiralarına yanıt ve 500.000 TL'lik tazminat davası
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gara tepkisi
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gara tepkisi