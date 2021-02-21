İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ABD'nin skandal Gara açıklamasına tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakani-suleyman-soyludan-abdnin-skandal-gara-aciklamasina-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhatabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.' açıklamasında bulundu.' dedi.