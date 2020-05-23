İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın progdamında İzmir'deki camiden müzik yayını yapılmasını sert sözlerle eleştirdi. Soylu, "Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan camide müzik provokasyonuna sert tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.