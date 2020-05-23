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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan camide müzik provokasyonuna sert tepki

    Giriş Tarihi: 23.05.2020, 12:49

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın progdamında İzmir'deki camiden müzik yayını yapılmasını sert sözlerle eleştirdi. Soylu, "Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz." ifadesini kullandı.

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