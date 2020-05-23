İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan camide müzik provokasyonuna sert tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakani-suleyman-soyludan-camide-muzik-provokasyonuna-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın progdamında İzmir'deki camiden müzik yayını yapılmasını sert sözlerle eleştirdi. Soylu, "Biz birçok şeyin hakkından geldik. Bunun da hakkından geliriz. Buluruz, ona o caminin dibinde ezanı dinletiriz." ifadesini kullandı.