  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt

    Giriş Tarihi: 25.05.2021, 01:38

    Son dakika haberi… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in içi boş iddialarla Türkiye’yi hedef aldığını vurgulayan Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker'in bu amaçla birilerinin sözcülüğünü yaptığını söyledi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
    Tarihi SİHA ticareti!
    Tarihi SİHA ticareti!
    EDHO yeni bölüm fragmanı izle
    EDHO yeni bölüm fragmanı izle
    Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
    Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
    Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi: Bakan Dönmez tarih verdi
    Karadeniz'den yeni doğal gaz müjdesi: Bakan Dönmez tarih verdi
    Kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor!
    Kamu işçisinin maaş zammı belli oluyor!
    Tarihi SİHA ticareti!
    Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı'ndan ortak açıklama! Tarihi SİHA ticareti!
    Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
    Polonya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
    Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama
    Binali Yıldırım'dan canlı yayında iddialarla ilgili açıklama: Kesinlikle iftiradır
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde önemli açıklamalar
    CHP'li başkandan skandal açıklama: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'
    CHP’li Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı: 'Yardım parasını dağıtmak zorunda değilim size ne?'