İçişleri Bakanlığı duyurdu! 30 bin personelle dev uygulama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakanligi-duyurdu-30-bin-personelle-dev-uygulama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Toplam 30 bin 922 personelin görev yaptığı uygulamada 6 bin 914 günübirlik ev ve konaklama tesisi kontrol edildi.