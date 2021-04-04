İçişleri Bakanlığınca, günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. Toplam 30 bin 922 personelin görev yaptığı uygulamada 6 bin 914 günübirlik ev ve konaklama tesisi kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 30 bin personelle dev uygulama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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