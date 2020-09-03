  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı

    Giriş Tarihi: 03.09.2020, 10:55

    İçişleri Bakanlığı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarınca 1022 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarınca 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel tim ve 1022 kişilik personel görev aldı.

    Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8' operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Yıldırım' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği kaydedildi.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu' başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege'de özel uçuş
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege'de özel uçuş
    İzmir'de kuaförde koca katliamı! 3 kişiyi vurdu intihar etti
    İzmir'de kuaförde koca katliamı! 3 kişiyi vurdu intihar etti
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama!
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama!
    CHP'li belediyeden İzmir'de ağaç katliamı!
    CHP'li belediyeden İzmir'de ağaç katliamı!
    Pistten ekonomiye büyük katkı!
    Pistten ekonomiye büyük katkı!
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege'de özel uçuş
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Ege'de özel uçuş
    Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 2 Eylül Çarşamba
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama!
    MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklama!
    CHP'li belediyeden İzmir'de ağaç katliamı!
    CHP'li belediyeden İzmir'de ağaç katliamı!
    İzmir'de mescide pompalı tüfekli saldırı
    İzmir'de mescide pompalı tüfekli saldırı
    Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı
    Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı