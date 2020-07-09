  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist Van'da öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist Van'da öldürüldü

    Giriş Tarihi: 09.07.2020, 10:26

    28 Haziran'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında 28 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist Van'da öldürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin pik seviyelerini açıkladı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin pik seviyelerini açıkladı
    Koronavirüs salgını bisiklete olan ilgiyi artırdı
    Koronavirüs salgını bisiklete olan ilgiyi artırdı
    Altında yükseliş sürüyor!
    Altında yükseliş sürüyor!
    Kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı! Öykü'nün hikayesini annesi anlattı
    Kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı! Öykü'nün hikayesini annesi anlattı
    'Arsa benim' dedi yolu kapattı
    'Arsa benim' dedi yolu kapattı
    Video çekmek isterken canından oldu!
    Video çekmek isterken canından oldu!
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin pik seviyelerini açıkladı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin pik seviyelerini açıkladı
    'Arsa benim' dedi yolu kapattı
    Aydın'da bir vatandaş tapulu arazisinden geçen bulvarı ulaşıma kapattı
    Sakarya'daki patlamayla ilgili flaş gelişme!
    Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı
    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist gözaltına alındı
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2 yaşında!
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2 yaşında! İşte çağ atlatan dev adımlar
    İzmir'de göçmen operasyonu! İşte o gemiden görüntüler
    İzmir'de göçmen operasyonu! İşte o gemiden görüntüler