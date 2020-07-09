İçişleri Bakanlığı: Gri listedeki terörist Van'da öldürüldü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakanligi-gri-listedeki-terorist-vanda-olduruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

28 Haziran'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Gri Liste'deki Musa Bulan olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çatak kırsalında 28 Haziran'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.