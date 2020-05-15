Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in yerine bir günlüğüne başkanvekilliği görevi yapan CHP’li Meclis üyesi Ersin Solmaz, kendisi ve yakınlarının inşaatlarına yapı kullanım belgesi vermişti. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından görevlendiren müfettişler, Söke Belediyesi’nde inceleme yapacak. İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Söke Belediyesi'nde inceleme yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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