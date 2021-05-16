Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Buna göre; hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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