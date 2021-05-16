İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakanligi-valiliklere-kademeli-normallesme-tedbirleri-konulu-genelge" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Buna göre; hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.