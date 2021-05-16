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    İçişleri Bakanlığı valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge

    Giriş Tarihi: 16.05.2021, 10:23

    Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge yayımladı. Buna göre; hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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