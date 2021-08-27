İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakanligindan-81-il-valiligine-genelge" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. 5 başlık altında gönderilen genelgede, yeni dönemde okul servislerinde ve okul çevrelerinde alınacak tedbirler ile yürütülecek denetimler ve bilgilendirme/ farkındalık çalışmaları anlatıldı.