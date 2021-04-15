İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakanligindan-yeni-tedbirlerle-ilgili-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanlığı, 'Kısmı Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeyle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği belirtildi.