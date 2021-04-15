  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

    Giriş Tarihi: 15.04.2021, 10:12

    İçişleri Bakanlığı, 'Kısmı Kapanma Tedbirleri' konulu genelgeyle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyeceği belirtildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni tedbirlerle ilgili açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı
    ‘Bir Zamanlar Çukurova’da barış dönemi sona erdi!
    ‘Bir Zamanlar Çukurova’da barış dönemi sona erdi!
    Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
    Su altında kalan köprüden tehlikeli geçiş
    Maç sırasında iftar
    Maç sırasında iftar
    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var
    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var
    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var
    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! Aralarında Kılıçdaroğlu ve Özkan da var
    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
    Başkan Erdoğan Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi
    Başkan Erdoğan böyle duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
    Başkan Erdoğan böyle duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
    İçişleri Bakanlığı kısmi kapanma genelgesini duyurdu!
    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'kısmi kapanma' genelgesi
    MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
    MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Kovid-19 tablosunu açıkladı