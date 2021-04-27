İçişleri’nden ‘’tam kapanma’’ genelgesi

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İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge gönderdi. Bakanlığın yayımladığı genelgeye göre, hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik, sağlık, tarım ve orman alanlarında çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullananlar hakkında ise idari/adli yaptırımlar uygulanacak..