İdlib zirvesinde anlaşma sağlandı! İşte Türkiye ile Rusya arasında imzalanan anlaşma metni

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/idlib-zirvesinde-anlasma-saglandi-iste-turkiye-ile-rusya-arasinda-imzalanan-anlasma-metni" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İdlib konusunda ateşkes için anlaşan Türkiye ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları anlaşmanın metnini canlı yayında okudu. İşte anlaşmanın tam metni...