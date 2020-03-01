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İdlib'de Esad rejimine ait 2 savaş uçağının düşürülme görüntüsü!

Giriş Tarihi: 01.03.2020, 16:08

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 Rejim uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Kritik bilginin ayrıntılarında Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı. Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi.

İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı ve ılımlı Suriye muhalefetinin yürüttüğü mücadele Rejime ağır kayıplar verdirmeye devam ediyor. İşte son dakika açıklamasında İdlib bölgesinde saldırı amacıyla bulunan 2 Esad rejimi uçağı vurularak düşürüldü.

MSB'NİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: UÇAKLARIMIZA TAARRUZ EDEN 2 SU-24 DÜŞÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür. Ayrıca İdlib'de bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer 2 hava savunma sistemi imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı

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