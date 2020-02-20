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İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 22:17

Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek hareket eden Suriye Milli Ordusu İdlib’in doğusundaki Nayrab köyüne girmesinin ardından ilerleyiş hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgeden yeni gelen görüntülerde SMO'nun zırhlı araçlarla intikal ettiği görülüyor.

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