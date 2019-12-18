İHA üssünde pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iha-ussunde-pilotlarin-calismalari-goruntuledi-selcuk-bayraktar-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İHA üssünde görev yapan pilotlar, adeta terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları oldu. İşte o kahramanlar görüntülendi ve Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.