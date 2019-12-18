İHA üssünde görev yapan pilotlar, adeta terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi. İHA pilotları aynı zamanda suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin de isimsiz kahramanları oldu. İşte o kahramanlar görüntülendi ve Selçuk Bayraktar tarafından paylaşıldı.
İHA üssünde pilotların çalışmaları görüntüledi! Selçuk Bayraktar paylaştı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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