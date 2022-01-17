İhanet bildirisine imza atmıştı! Tunç Soyer’in maaş bağladığı profesörün skandalları

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ihanet-bildirisine-imza-atmisti-tunc-soyerin-maas-bagladigi-profesorun-skandallari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

PKK’ya destek bildirisine imza attığı için görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Grand Plaza'ya yönetim kurulu üyesi yapılmıştı. Uysal'ın 2.5 yıldır maaş almaya devam etmesi kentte büyük yankı yarattı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç konu ile ilgili detayları A Haber'de açıkladı.