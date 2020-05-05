İletişim Başkanı Altun alçak idam tehdidi için suç duyurusunda bulundu

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Başbakan Adnan Menderes’in fotoğraflarına yan yan yer vererek darbe ve idam tehdidi içeren “Makus kaderden kaçış yok” başlıklı yazıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.