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    İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle paylaştı

    Giriş Tarihi: 01.05.2020, 19:12

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, milli iradeyi hiçe sayan demokrasi düşmanlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Başkan Erdoğan'ın malum güruha yönelik ''başaramayacaksınız'' dediği anlar yer alıyor. ''Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız'' dedi.

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