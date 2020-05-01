İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın sözleriyle paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-altun-baskan-erdoganin-sozleriyle-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan, milli iradeyi hiçe sayan demokrasi düşmanlarıyla ilgili paylaşım yaptı. Paylaşımda Başkan Erdoğan'ın malum güruha yönelik ''başaramayacaksınız'' dediği anlar yer alıyor. ''Devletimizi ve milletimizi bölmeyi amaçlayan, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden, milli iradeyi hiçe sayıp aziz milletimize tehditler savuran demokrasi düşmanlarına karşı tekrar haykırıyoruz: #Başaramayacaksınız'' dedi.