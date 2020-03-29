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    İletişim Başkanı Altun paylaştı! Başkan Erdoğan ezanı böyle dinledi

    Giriş Tarihi: 29.03.2020, 22:43

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Granada’da okunan ezanı dinlediği görüntüleri paylaştı. Altun paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Granada'da okunan ezanı dinlerken... Yeryüzünde ezan sesi hiç eksik olmasın. Allah bizleri camilerimizde yeniden omuz omuza, hep birlikte namazlarımızı kılacağımız günlere kavuştursun...’" ifadelerine yer verdi.

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