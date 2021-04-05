İletişim Başkanı Altun'dan skandal bildiriye tepki: Hukuk önünde hesap verecekler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-altundan-skandal-bildiriye-tepki-hukuk-onunde-hesap-verecekler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre, demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral arasında skandal bildirinin organizasyonunu yapan ve bildiride imzası bulunan 14 isim hakkında harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüpheliye 3 gün içinde Emniyet'e müracaat etmeleri için tebligat yapıldı. Öte yandan 104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili toplumun birçok kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor. A Haber canlı yayınına bağlanan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bunlara kim destek çıktıysa hukuk önünde hesap verecekler" şeklinde konuştu.