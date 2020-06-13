İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'nin itibar suikastı girişimine Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla cevap verdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskani-fahrettin-altun-chpnin-itibar-suikasti-girisimine-baskan-erdoganin-konusmasiyla-cevap-verdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, CHP'nin kendisine yönelik itibar suikastına yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını paylaşan Altun, ''Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgahının görüntülerini çekerek saldıran CHP bir skandala daha imza attı. CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik skandal talimatlar verildiği ortaya çıkmıştı.

"ASLA PRİM VERMEYECEĞİZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, itibar suikastına yanıt verdi. Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşmasını paylaşan Altun, ''Durmayacağız. Çalışacağız, hep çalışacağız! Fitnecilere, #İtibarSuikasti yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz! Hak davamızdan ayrılmayacağız. Halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

İŞTE O SKANDAL TALİMAT

İşte Genel Merkez Danışmanı Mücahit Avcı'nın CHP resmi sayfasında yer alan iletişim portalında paylaştığı o skandal sözler:

"Diktatörün sürekli yanındaki Fahrettin ALTUN, masadaki en zayıf ve zarar verilmesi en kolay olan kişidir. Fahrettin diktatörün yanındaki en zayıf halka son günlerde çok göz önünde, kendi içlerinde de sevilmiyor. Eşinin diktatörün ailesi ile yakın ilişkileri ve vakıflardaki yöneticilik pozisyonları ve geçmişte yapmış olduğumuz girişimler işimizi kolaylaştıracaktır. Fahrettin' e zarar vermek direk diktatöre zarar vermek demektir.



Fahrettin'in diğerleri gibi geçmişi, ekibi ve kendisini savunacak bir potansiyeli yok. Diğerleri tarafından da hiç sevilmiyor, biraz zor duruma düşerse kendi içlerinde de Fahrettin'i bitirirler. Havuz medyasından da destek alamıyor. Bizim için Fahrettin'in gitmesi ve zarar görmesi demek diktatörü çok zora düşürmek kendi adamını harcatmak ve iktidara yürüyüşü hızlandırmak demektir. Bunun için sosyal medya en büyük destekçimiz olacaktır. Örgütlerimiz ve vekillerimiz gerekli çalışmaları yapmaktadır. Biraz daha gündeme çıkardık mı diktatör çok kısa sürede günümüzün Goebbles' ini bitirecektir.

"BU PAYLAŞIM SADECE GRUP LİDERLERİ İLE SINIRLI KALMALI"

Bu paylaşım sadece grup liderleri ile sınırlı kalıp, paylaşılmaması güvenlik açısında önem teşkil etmektedir. Sizlerden ilgili hesapları takip ederek, destek olmanızı bekliyoruz. Katkılarınız partimiz için çok değerlidir."