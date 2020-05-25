  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı

    Giriş Tarihi: 25.05.2020, 18:52

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37'nci yılında andı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden şair, yazar ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 37'nci yılında andı.

    İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Nehirlerin orta yerinde, onun alın yazısı hep susamaktı. İnandığı dava uğruna çilelerle yoldaşlık yaptı, bir tek seccadesi öptü alnından kimsesiz zamanlarda. Surda açtığı mukaddes gedikle yetişmesine vesile olduğu nesiller nice devrimler yaptı öz vatanımızda. Rahmetle anıyoruz..." ifadesini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Necip Fazıl'ı andı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan AK Parti 31 ilin AK Parti teşkilatına seslendi
    Başkan Erdoğan AK Parti 31 ilin AK Parti teşkilatına seslendi
    Normalleşme dönemi nasıl devam edecek? Bayramdan sonra neler olacak? Hangi işletmeler açılacak? İşte detaylar...
    Normalleşme dönemi nasıl devam edecek? Bayramdan sonra neler olacak? Hangi işletmeler açılacak? İşte detaylar...
    Özel ekipler çalışıyor! İzmir'deki provokatörler nasıl yakalanacak?
    Özel ekipler çalışıyor! İzmir'deki provokatörler nasıl yakalanacak?
    Zeynep’in çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı
    Zeynep’in çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı
    Dosta güven düşmana korku veren Akıncı!
    Dosta güven düşmana korku veren Akıncı!
    Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara bayram mesajı
    Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara bayram mesajı
    Başkan Erdoğan AK Parti 31 ilin AK Parti teşkilatına seslendi
    Başkan Erdoğan AK Parti 31 ilin AK Parti teşkilatına seslendi
    Özel ekipler çalışıyor! İzmir'deki provokatörler nasıl yakalanacak?
    Özel ekipler çalışıyor! İzmir'deki provokatörler nasıl yakalanacak?
    Dosta güven düşmana korku veren Akıncı!
    Dosta güven düşmana korku veren Akıncı! İşte gurur vesilesinin hikayesi
    Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara bayram mesajı
    Başkan Erdoğan'dan ABD'deki Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi
    Başkan Erdoğan, gençlere şiirle seslendi: Bayram olsun bayramlarımız