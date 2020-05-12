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    Yeniasır TV Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun Paylaştı: Mücadelemiz henüz bitmedi!

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun Paylaştı: Mücadelemiz henüz bitmedi!

    Giriş Tarihi: 12.05.2020, 13:22

    Fahrettin Altun twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ''Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi...''

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

    "MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

    Altun açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi..." ifadelerine yer verdi.

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