İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/iletisim-baskanligindan-deprem-harcamalari-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, son 17 yılda 147,2 milyar lira deprem vergisi toplandığı, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon lira olduğu belirtildi

İletişim Başkanlığı, Twitter hesabından 2003-2020'de deprem bölgelerine yapılan harcamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

"Son 17 yılda 6 büyük deprem yaşanan ülkemizde eğitim, sağlık, ulaştırma, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım ile sanayi altyapısı gibi birçok alanda deprem yardım ve yatırımları artarak devam ediyor. Çünkü biz, birlikte Türkiye'yiz." ifadelerine yer verilen mesajda bir de video paylaşıldı.

Videoda 2003-2020'de toplam deprem vergilerinin 147,2 milyar lira olduğu, aynı dönemde deprem bölgelerine yapılan toplam harcamanın ise 1,21 trilyon liraya ulaştığı, bu şekilde toplanan vergiden 8,3 kat fazla harcama yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda 1999'da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003'teki Bingöl depremi, 2010'daki Elazığ depremi, 2011'deki Kütahya ve Van depremlerinin neden olduğu yaraların sarılması için yapılan harcamalar aktarıldı.

Depremlere yönelik, eğitim, ulaştırma, sağlık, kentsel dönüşüm, turizm, güvenlik, adalet, afet ve acil yardım, spor, yurt yapımları, sosyal harcamalar, sanayi altyapısı harcamalarının 1,21 trilyon liraya ulaştığı belirtildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, muhalefetin "Deprem vergileri nereye gitti?" şeklindeki algı operasyonuna yönelik "Bizim tarihimizde Erzincan depremi vardır, meşhurdur. Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli bu depremler vardır, malumdur. CHP Genel Başkanı tarih cahili bilmez. Van, Bingöl ve Simav'da neler yapmışız git yerinde gör" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden harcayarak oraları ayağa kaldırdık." açıklamasında bulunmuştu.