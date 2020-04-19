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    İletişim Başkanlığı'ndan şehitler için paylaşım! Sizi unutmadık

    Giriş Tarihi: 19.04.2020, 22:59

    İletişim Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından şehitler için paylaşımda bulunuldu. Yapılan paylaşımda, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz. Sizi unutmadık, unutmayacağız.." ifadelerine yer verildi.

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