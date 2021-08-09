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    İlginç takı merasimi! Damada sucuk taktılar

    Giriş Tarihi: 09.08.2021, 12:58

    Afyonkarahisar’da arkadaşları evlenen bir grup gencin düğün sonrası gerçekleştirilen takı töreninde damada altın ve para yerine 6 kangal sucuk takması düğüne katılanları kahkahaya boğdu.

    Afyonkarahisar'ın sucuğuyla ünlü ilçelerinden Bolvadin'de Saliha ve Kürşat Kantar'ın düğün merasimi vardı. Kürşat Kantar'ın arkadaşları düğünün başından sonuna kadar damadı yalnız bırakmayarak gönüllerince eğlendi.

    Düğünün son kısmında gerçekleştirilen takı töreninde ise misafirler damada ve geline altın ve para takarken, damadın arkadaşları ilginç bir takı takarak katılımcıları hem şaşırttı hem de güldürdü.

    Damadın arkadaşları damada 6 kangal sucuk takarak hem düğüne başka illerden katılanlara sucuğu tanıttı hem de Afyonkarahisar sucuğunun ne denli değerli olduğunu gösterdi. Damadın arkadaşlarının bu davranışı düğüne katılan misafirleri kahkahaya boğdu.

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