Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Türkiye'nin dev yatırımı 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı bugün gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik Mardin’den aktardı.
Ilısu Barajı ve HES bugün hizmete açılıyor! Dev yatırımı Başkan Erdoğan açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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