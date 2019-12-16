İlk İHA KKTC'ye indi!

KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından, Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA saat 05.00'te havalandı. Dalaman'dan kalkan ilk İHA Geçitkale Havalimanı'na indi.
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