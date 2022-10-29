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    Yeniasır TV Gündem İlk seri üretim TOGG banttan indi! Başkan Erdoğan üretilen ilk otomobili kullandı

    İlk seri üretim TOGG banttan indi! Başkan Erdoğan üretilen ilk otomobili kullandı

    Giriş Tarihi: 29.10.2022, 19:41

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada düzenlenen tören ile ilk seri üretim aracı banttan indi. Başkan Erdoğan ilk yerli otomobilin direksiyonuna geçerek aracı kullandı.

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    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla başladı. Togg'un ilk aracı bantta indi. İlk Togg akıllı cihazını Başkan Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı. Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

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