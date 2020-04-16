İmmün plazma tedavisi için kimler bağışta bulunabilir? Bağış için kriterler neler?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/immun-plazma-tedavisi-icin-kimler-bagista-bulunabilir-bagis-icin-kriterler-neler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ülkemizde de görülen koronavirüs salgını için her geçen tedavi yöntemleri uygulanıyor. Uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de immün plazma tedavisi. Peki immün plazma tedavisi nasıl oluyor? Bağışçı olmak için kriterler nelerdir? Tedavini bağış yapan kişiye bir zararı var mı? Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Başak Adaklı Aksoy, merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...

Ülkemizde de görülen koronavirüs salgını için her geçen tedavi yöntemleri uygulanıyor. Uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de immün plazma tedavisi. Peki immün plazma tedavisi nasıl oluyor? Bağışçı olmak için kriterler nelerdir? Tedavini bağış yapan kişiye bir zararı var mı? Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Dr. Başak Adaklı Aksoy, merak edilenleri açıkladı. İşte detaylar...