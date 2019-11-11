Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul’daki evinin yakınlarında ölü bulunduğu öne sürüldü. Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.
İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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