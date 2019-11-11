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İngiliz ajan İstanbul'da ölü bulundu

Giriş Tarihi: 11.11.2019, 16:03

Suriye'de faaliyet gösteren Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in İstanbul’daki evinin yakınlarında ölü bulunduğu öne sürüldü. Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

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