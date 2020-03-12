  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır Tv > Gündem > İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada

    İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada

    Giriş Tarihi: 12.03.2020, 15:14

    Karaköy’deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı almanağında yer alan videoda ‘intihar’ ettiği tahmin edilen eski İngiliz askeri istihbarat subayının, binadan düşmeden 7 saniye önce sokakta bir insan silüeti dikkat çekiyor. Polis bu gizemli kişiyi arıyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Vahap Varlı'ya cinayetten müebbet hapis cezası!
    Vahap Varlı'ya cinayetten müebbet hapis cezası!
    Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı izle
    Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı izle
    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
    Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
    Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'deki AVM'de hareketli saatler! Etrafa rastgele ateş eden zanlı yakalandı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    İzmir'de korona virüsüne karşı dezenfektan harekatı
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: Bir destanın ifadesidir
    Başkan Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı: "Bir destanın ifadesidir"
    Başkan Erdoğan'dan gönül selamı
    Başkan Erdoğan'dan 'gönül selamı'
    İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması
    İzmir'de 'koronavirüs' soruşturması