İngiliz ajan Le Mesurier'in düşme anı kamerada

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ingiliz-ajan-le-mesurierin-dusme-ani-kamerada" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Karaköy’deki ofisinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat Subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 yılı almanağında yer alan videoda ‘intihar’ ettiği tahmin edilen eski İngiliz askeri istihbarat subayının, binadan düşmeden 7 saniye önce sokakta bir insan silüeti dikkat çekiyor. Polis bu gizemli kişiyi arıyor.