Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunan İngiliz eski istihbarat ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in yaşamını yitirmeden önce Büyükada’daki yürürken kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve çocuklarıyla Büyükada’da alışverişe giden Le Mesurier’in şapka taktığı ve eşiyle konuştuğu görülüyor.
İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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